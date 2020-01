Lexa aproveitou esta quinta-feira (2) para mostrar o resultado da dieta rigorosa. No Instagram Stories, a cantora fez uma sequência de vídeos em que aparece de top e mostrou uma “folguinha” na calça.





Foto: Reprodução/Instagram

“Até minhas roupas novas já estão folgadas também. Essa calça eu comprei quando já estava bem mais magra. Mas assim, 15kg a menos que já perdi mais. Mas, agora eu vou parar de perder peso porque eu já perdi tudo o que eu já tinha para perder, está ótimo”, avisou a artista na imagem.

A cantora ainda falou sobre as mudanças no corpo. “A gente perde bunda, a gente perde perna, perde tudo com o emagrecimento. O rosto emagrece”, contou.

Lexa não é a primeira celebridade a exibir a silhueta mais magra após seguir o método da ex-BBB Mayra Cardi. Maiara e Maraisa perderam ao menos 18 kg com ajuda do programa de emagrecimento. Antes da dupla, Anitta também conseguiu reduzir medidas com a ajuda da coach.

TV Fama