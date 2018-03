De Pernas pro Ar 3 | Filmagens da comedia começam em abril

As filmagens de De Pernas pro Ar 3 começarão em abril, de acordo com o Filme B. Novamente estrelado por Ingrid Guimarães, a produção será agora ambientada na Europa, com cenas na França, na Inglaterra e em Luxemburgo.



Espera-se que Maria Paula, Bruno Garcia, Denise Weinberg e Cristina Pereira reprisem seus papéis no terceiro filme. Em breve, a produção deve anunciar os artistas convidados a fazerem participações.

(Foto: Divulgação/ Globo Filmes)

A comédia agora será dirigida por Julia Rezende, mas mantém Mariza Leão como produtora.

De Pernas pro Ar 3 tem estreia marcada para 20 de dezembro.

Omelete