Letícia Spiller, que está no ar como a vaidosa Marilda na novela “O Sétimo Guardião”, presenteou os seguidores nesta terça-feira (5) com foto de biquíni postada no Instagram.



Na imagem, a atriz de 45 anos aparece com o rosto iluminado pelo sol. Na legenda, brincou com a própria falta de bronzeado evidenciada pelo efeito criado pela luz no clique.

“Bom dia! Quase albina rsrs, mas só por fora”, escreveu. Os seguidores não economizaram elogios nos comentários da publicação. “Aí sabe acumular beleza”, disparou uma. “Perfeita pra caramba”, acrescentou outra. “O que dizer? LINDAAAAA”, disparou mais uma.





