De biquíni, Carol Castro mostra momento íntimo

O casal Carol Castro e Bruno Cabrerizo segue firme e forte. Os dois estão passando o fim de semana juntinhos e aproveitaram o calorão para se refrescarem em piscina no sábado (17).



Foto: Reprodução Instagram

Como a maioria dos apaixonados, eles também gostam de compartilhar com o mundo o “grudinho”. A atriz usou seu Instagram para publicar um momento íntimo com o namorado dentro d’água.

Na imagem, Carol aparece de biquíni beijando o ator. Na legenda, citou uma frase do filósofo e matemático Tales de Mileto: “A água é o princípio de todasas coisas”.

Nos comentários, além dos elogios ao casal, o próprio Bruno Cabrerizo aproveitou para apimentar ainda mais. “Sem duvida eu concordo com Talezinho! Então vale lembrar que água é também um bem precioso e eu já estou há 10 min debaixo do chuveiro esperando vc entrar pra tomar banho comigo e vc não sai do Instagram!”, disparou.

As observações inusitadas do ator nas postagens da namorada não são incomuns. Recentemente, a morena publicou uma foto de lingerie e Bruno disparou: “Nota 8,5”.

Carol Castro e Bruno Cabrerizo contracenaram em “Órfãos da Terra” e estão juntos desde o fim da novela, em setembro deste ano.

TV Fama