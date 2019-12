Ana Hickmann compartilhou mais uma foto de sua viagem a Curaçao, no Caribe, em seu perfil no Instagram na noite de terça-feira (3). Na imagem, a apresentadora aparece usando a parte de cima de um biquíni supercolorido e shorts curtinhos vermelhos. Com a barriga à mostra, a loira ostenta leves “gominhos” no abdômen chapado.





Foto: Reprodução Instagram

“Harmonizando com Curaçao”, escreveu na legenda. Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza e boa forma da musa. “Um corpo é um corpo, né?”, disparou um seguidor. “Amoooo, combinando o look com a ilha”, observou outra. “Simplesmente maravilhosa”, completou mais uma.

Um elogio, porém, foi rebatido pela loira. “Que perfeita”, disparou um perfil de fãs de Ana Hickmann, que respondeu: “Que nada, são os seus olhos. Ninguém é perfeito kkk. Beijos no coração”, disse, modesta.

Aos 38 anos, Ana Hickmann é mãe de Alexandre, de cinco. Casada com Alexandre Corrêa desde 1998, a apresentadora contou recentemente ao TV Fama que sonha em se vestir de noiva e destacou que planeja ter o segundo filho em 2020.

TV Fama