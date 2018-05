Pantera Negra 2 | Rumores indicam que Donald Glover é cotado para vilão

O jornal Metro UK alegou que o diretor Ryan Coogler está em conversas com Donald Glover para um possível novo personagem na sequência de Pantera Negra 2. Citando "fontes internas", o jornal publicou:

"Ryan Coogler está começando a rascunhar a sequência de Pantera Negra e escreveu diversos novos personagens que serão introduzidos na saga. Um dos personagens, se Coogler conseguir realizar seu desejo, será interpretado por Childish Gambino [pseudômino musical de Donald Glover]. Nada está determinado ainda, mas 'conversas informais' estão acontecendo entre Ryan e Gambino, e representantes da Marvel e Disney estão determinando se pode ser feito".



Foto: Reprodução

A fonte ainda diz que Michael B. Jordan pode retornar na sequência: "Eles ainda estão decidindo se Michael B. Jordan retornará em alguma capacidade, mas se ele não voltar é provável que Gambino interprete algum vilão".

O segundo longa do herói deve ser oficializado apenas em 2019. Pantera Negra foi lançado na cópia digital e em em Blu-ray no início do mês.

Omelete