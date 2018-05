Dave Bautista confirma retornos em Vingadores 4 e Guardiões da Galáxia Vol. 3

Alerta de spoilers sobre Vengadores: Guerra Infinita.



Após a reviravolta que Vingadores: Guerra Infinita causou no Universo Cinematográfico Marvel, o retorno de alguns personagens em outros filmes se tornou incerto, como o de Drax, interpretado por Dave Bautista. Contudo, o ator acabou com essa dúvida e afirmou que retornará em Vingadores 4 e Guardiões da Galáxia Vol. 3.

Foto:Reprodução/Marvel Studios

"Recebi uma série de mensagens dizendo: 'Eu não posso acreditar que você está morto, seu personagem está morto'. Eles realmente estavam com o coração partido e eu respondia: 'Eu vou estar no quarto [ Vingadores 4 ]. Eu vou estar no Guardiões da Galáxia Vol. 3 '. Eu não sei como eles estão me trazendo de volta, mas de alguma forma eu vou conseguir porque, até onde eu sei, eu vou estar no Guardiões 3 , então eu tenho que retornar", disse Bautista em entrevista ao Collider.

Anteriormente, or roteiristas de Guerra Infinita , Christopher Markus e Stephen McFeely, tinham afirmado que as mortes que acontecem no filme são reais e que os fãs deveriam aceitá-las. Agora, com o anúncio de que Drax estará de volta, será mesmo que devemos acreditar no que foi dito pelos escritores que também assinam o roteiro de Vingadores 4 ?

Com Guerra Infinita caminhando em direção a seleta marca de US$ 2 bilhões nas bilheterias mundiais, Vingadores 4 chega aos cinemas do Brasil dia 2 de maio de 2019, enquanto Guardiões da Galáxia Vol. 3 tem previsão de estreia só para 2020.

