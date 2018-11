Danton Mello tem noite de gala no Dança dos Famosos

Mais uma etapa do Dança dos Famosos foi concluída e, agora, o ator Danton Mello é o líder da competição (69,7 pontos). O artista recebeu todas as notas 10 por conta de sua apresentação com o ritmo salsa e largou na frente dos concorrentes nessa reta final de reality. Na semifinal, todas as notas da fase foram somadas, as de domingo passado (11) e as desse, e os três que receberam as menores avaliações deixaram o jogo. Foram eles os atores Pâmela Tomé, Sérgio Malheiros e Nando Rodrigues.

Foto: Divulgação/rede Globo/Joca Costa

Danton Mello, com a vitória, dedicou o momento à sua mãe, Selma, que fazia aniversário. "Estou impressionado, ele dança com o espírito", elogiou Márcio Rongetti, do júri técnico. "Ele começou com uma carinha... Eu pensei que ele estava nervoso. Ele fez um personagem porque estava super animado! Agitou todo o mundo", disse a atriz Vitória Strada, do júri artístico.

Restam agora no Dança, além de Danton, os participantes Leo Jaime, Bia Arantes, Mariana Ferrão, Dani Calabresa e Erika Januza. Os artistas voltam a se enfrentar no domingo que vem (25). O ritmo será o Paso Doble.

Folhapress