Danilo Rudah completa 20 anos de carreira e lança show especial

O cantor e compositor Danilo Rudah foi um dos contemplados pelo Prêmio Maria da Inglaterra, realizado pela Secretaria de Cultura do Piauí, com recursos da Lei Aldir Blanc.



Para marcar os 20 anos de carreira, o artista realizou um show com sua banda, que estará disponível no YouTube, Spotify e demais plataformas digitais.

Seu lançamento será dia 11 de junho no YouTube, mas também estará disponível pelo Spotify e demais plataformas de streaming no dia 18 do mesmo mês.

Após meses de ensaios, reuniões e preparativos, o show finalmente saiu do papel e foi gravado no dia 10 de março, no Theatro 4 de Setembro, um dos mais importantes espaços culturais do Estado.

(Fotos: Divulgação/Mel Christofoletti)

Toda apresentação foi registrada em áudio e vídeo, onde foram tocadas por Danilo Rudah (guitarra e voz); Iago Dayvison (bateria); Edian Silva (baixo); Edilson de Sousa (teclados) e Ronald Mamulengo (percussão), quinze músicas que mostram a trajetória desses vinte anos.

“Dentre as várias músicas que a gente ama tocar, escolhemos 15 que couberam certinho nessa proposta do especial de 20 anos”, explicou o cantor.

O vídeo, que será disponibilizado no YouTube, é quase um longa-metragem - dirigido por Matheus Emérito - e acabou sendo dividido em três blocos, que serão lançados simultaneamente para que o público acompanhe de perto como foi o show Danilo Rudah Vinte Anos.

Além das apresentações musicais, o projeto inclui depoimentos do cantor sobre momentos marcantes de sua trajetória.

Com uma equipe completa por trás da organização do show, um dos destaques foi o cenário, que refletiu a vibe da apresentação musical: leve e descontraída.

Carreira

Danilo Rudah iniciou sua carreira na adolescência, participando de festivais escolares, e em 2001 iniciou profissionalmente na Banda Acesso, grupo que marcou o cenário Pop Reggae piauiense.

Com influências de diversos estilos musicais como rock, blues, reggae e pop, o cantor piauiense está há 20 anos inserido no cenário da música nacional – seja em Teresina ou Curitiba, onde morou por alguns anos.

Após sair do Acesso, Danilo formou o Karranka, e na sequência optou por uma carreira solo – mas sempre tocando ao lado de amigos da música.

Ao lado de grandes compositores, ele assina músicas como “Inverso”, “Disfarce” e “Vem Dançar”.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!