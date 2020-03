Daniel é o primeiro eliminado da prova do líder, que começou na noite desta quinta-feira (19) no BBB 20. Com isso, ele está no paredão. O brother pode se salvar se ganhar a prova bate e volta no domingo (22).

O paredão de terça (24) será triplo. O mais votado pela casa terá o poder de mandar alguém à berlinda junto com ele e com o indicado pelo líder.

Além de Daniel, podem participar da prova bate e volta o mais votado pela casa e o indicado por essa pessoa mais votada.

O líder vencedor também terá um veto para a prova do líder da próxima semana.

A edição desta quinta-feira (19) rendeu um momento engraçado. Os brothers continuavam a especular que o paredão do Pyong seria falso, e Leifert falou que "o jogador estava voltando". Em seguida, disse que Hadson estava entrando, para desespero dos competidores.





Daniel vai para o paredão ao ser o primeiro eliminado da prova do líder. Reprodução

PROVA DO LÍDER

A prova é disputada em duplas e fora da casa. Cada uma delas teve de subir em uma base e se agarrar a uma espécie de poste.

A prova deve ser feita em pé na plataforma. Se um da dupla saísse ou caísse, o outro continuaria.

A dificuldade é que as plataformas rodavam tal qual um carrossel. Alguns efeitos aconteciam durante a prova, como mudança de direção do giro. Um outro efeito é o aumento de velocidade, o que poderá causar enjoos.

Outro efeito era um vento para tentar desestabilizar o brothers e uma luz que esquentava o ambiente.

Quem se mantivesse de pé até o final seria o novo líder. Já o penúltimo a sair da prova estará imune a qualquer voto para a berlinda.

Folhapress