Daniel Rocha se separa de dermatologista seis meses do casamento

Chegou ao fim o casamento de apenas seis meses do ator Daniel Rocha, 28, com dermatologista Laíse Leal. A assessoria de imprensa do artista confirmou a informação. Ele já havia aparecido em camarotes do Rock in Rio sem a parceira.

"Ficamos juntos por seis anos e aconteceu. As coisas mudaram e cada um foi para o seu canto", diz ele, em nota.



O casal havia subido ao altar no final de março deste ano. Porém, já estavam juntos há seis anos. De acordo com ele, o casal decidiu oficializar o término da relação em comum acordo e agora ambos vão seguir apenas com a amizade. Os dois também vão manter a guarda compartilhada de seus dois cachorros.

O ator está presente na série "Os irmãos Freitas", no qual interpreta o protagonista, o lutador Acelino Popó Freitas. A série, porém, ainda não tem data definida para estreia. Rocha também poderá ser visto nos longas "Quem vai ficar com Mário?", ainda sem data, e "Eu Sou Brasileiro", esse último já estreado nos cinemas.

