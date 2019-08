Daniel lança versão de 'Trem Bala' com Larissa Manoela

Numa parceria um pouco diferente, o sertanejo Daniel , 50, lançou nesta segunda-feira (12) uma nova versão da música "Trem Bala", em parceria com o ícone adolescente Larissa Manoela , 18. A canção, gravada originalmente por Ana Vilela, estará no próximo DVD do cantor.





Foto:Reprodução

O dueto foi gravado em 12 de outubro do ano passado, no Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista, e lançado na página do cantor no YouTube. Além de Larissa Manoela, Daniel fez parcerias também com Leo Cidade, Giulia Soncini e Neto Junqueira para o novo projeto, "Show Homenagem a Nossa Senhora Aparecida".

Também recém-lançada pelo cantor, a música "Casava de Novo" virou tema da novela portuguesa "Ouro Verde", que estreou no mês passado na Band. "Foi uma coincidência incrível. Lancei essa música há dois meses e eles estavam em busca de uma canção que tivesse a ver com a história do personagem", contou Daniel.

Folhapress