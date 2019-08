Dani Calabresa publica para que mulheres valorizem suas celulites

A atriz e comediante Dani Calabresa , 37, publicou uma foto de maiô nas redes sociais, em que aparecem suas celulites. Na legenda, ela disse que escolheu postar a imagem para incentivar outras mulheres a amarem o próprio corpo, além de propor uma reflexão sobre os padrões estéticos atuais.

"Se eu visse aqui no Instagram mais corpos parecidos com o meu, ficaria mais fácil me amar. Vejo tanta barriga reta e bunda em pé (nada contra, aliás se for em mulheres que admiro e acho bonitas, tasco emoji aplaudindo e cobiçando ahaha) , mas eu ACHO, que se a gente postasse mais barrigas redondas, bundas furadas, celulite and [e] varizes (rs sim eu tenho) podemos nos ajudar a mudar esse pensamento de 'esse corpo é certo e lindo, e esse é errado e feio'", escreveu.

Ela também fez uma crítica à mídia que cobre celebridades, ao contar que já teve medo de ir para praia e ser flagrada por "fotógrafo escondido atrás da moita, que iria me magoar e humilhar soltando uma nota: 'Dani Calabresa exibe gordura e celulites'. Ao invés de escrever uma mensagem normal como: 'Curte lindo dia de sol na praia. 'Caralho, que desserviço né?!!!".



Foto:Reprodução/Instagram

A atriz escreveu ainda que está difícil manter a "saúde mental" com tanta "encheção de saco". Por isso, ela resolveu seguir normal em seu Instagram, publicando fotos sem celulite quando quiser lembrar de algum momento divertido de uma viagem, mas também se empolgar com fotos "normais". "Não quero mais condenar meu corpo me achando errada".

Ela afirmou que "ama comer fritura e chocolate" e que não tem rotina de exercícios, mas gostaria de ter para melhorar a postura e evitar dor nas costas e no joelho. "Sigo buscando minha melhor versão, por fora mas por dentro também! Quero ter mais amor próprio. Espero que as notas que essa foto vai gerar, encorajem MUITAS MULHERES a se sentirem melhor com seus furinhos também. Que a gente se esconda menos nas porra das canga e toalhas", finalizou.

Na segunda-feira (29), Anitta, 26, também comentou sobre as suas celulites, que foram apagadas de um ensaio de lingerie que ela fez para a revista colombiana Don Juan.

"Na vida real, minha bunda vem com 500 celulites de cada lado, mas eu também gosto de sonhar um pouco com o photoshop que se vê aí", disse a cantora no Instagram.

Folhapress