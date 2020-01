Dani Calabresa anuncia namoro com foto em piscina de bolinhas

Dani Calabresa, 38, usou as redes sociais neste domingo (19) para compartilhar com os fãs que, de fato, está de namorado novo.

A atriz e comediante publicou uma foto beijando o amado, na piscina de bolinhas do Bar dos Arcos, que fica no subterrâneo do Theatro Municipal de São Paulo.

Pouco se sabe sobre Richard J. Neuman, que é publicitário e já tinha compartilhado nas redes sociais, no começo da semana, que estava vivendo um affair com Calabresa.

Dani Calabresa e Richard J. Neuman – Reprodução/Instagram



Agora, foi a vez dela de confirmar o romance para toda a internet. "Namore com alguém que tope te agarrar na piscina de bolinhas, no bar, no Uber, no hospital, na sauna", escreveu ao lado da foto.

"E que transforme todos os lugares em lembranças de amor. Obrigada, @richardjneuman, por reconstruir meu chãozinho de esperança... Você e o Pingo são meus tijolinhos de amor. Já amo mais que nugget. 2020 feliz graças à luz desse cara amoroso e especial. Obrigada, universo", se declarou a atriz.

Pouco se sabia sobre a vida amorosa de Calabresa desde que ela havia se separado do também humorista Marcelo Adnet, em 2017.

Anos antes, fotos de Adnet beijando uma outra mulher na rua começaram a circular na internet, o que o levou a assumir que traiu Calabresa e a pedir desculpas.

