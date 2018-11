Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá revivem clássicos do Legião Urbana

O grupo Legião Urbana, sem dúvida alguma, marcou a vida de toda uma geração. Com letras e reflexões sobre a vida, juventude e política, os músicos, nos anos 80, eternizaram no cenário nacional clássicos da música brasileira. Três décadas depois Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, integrantes da formação original, voltam aos palcos em uma turnê que comemora os 30 anos de lançamento dos discos “Dois” e “Que País é Este”. O show e Teresina acontece dia 19 de janeiro, no Theresina Hall.



A turnê teve início em setembro e segue até abril de 2019. Até agora o show já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Vila Velha. Por se tratar de uma homenagem as álbuns “Dois” e “Que País é Este”, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá levam ao palco canções que integram esses trabalhos. No setlist do show estão clássicos como “Tempo Perdido”, “Que País é Este”, “Eduardo e Mônica” e “Faroeste Caboclo”.

Foto: Divulgação

Além de Dado na guitarra e Bonfá na bateria, o projeto conta com os vocais de André Frateschi, a guitarra e violão de Lucas Vasconcellos, os teclados e programações de Roberto Pollo e o baixo de Mauro Berman - que também assina a direção musical do show.

A turnê fecha o ciclo de comemorações de lançamento da trilogia formada pelos três primeiros álbuns da banda, que começou com a turnê “Legião Urbana XXX anos”, do homônimo “Legião Urbana”, em 2015. Desse primeiro projeto, ao longo de um ano e meio, foram 100 apresentações para mais de 500 mil legionários de diferentes gerações e regiões do país.

Os discos

Os discos “Dois” e “Que país é este”, lançados, respectivamente, em julho de 1986 e novembro de 1987, são clássicos do rock brasileiro. A partir deles, a Legião Urbana, mesmo com pouco tempo de estrada, já se tornava uma banda clássica e, também, atemporal. Mais de três décadas desde o lançamento, as as canções dos dois álbuns ainda seguem cativando públicos de todas as idades.





Yuri Ribeiro