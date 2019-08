Dado Dolabella diz que a TV vai contra seu posicionamento ideológico

Longe da televisão desde 2012, quando fez sua última novela da Record, "Máscaras", Dado Dolabella , 39, diz estar tranquilo com essa situação.

Segundo ele, a TV vai contra seu posicionamento ideológico, por ter como patrocinadora a indústria de alimentos de origem animal.

Em entrevista ao jornal "O Dia", Dado disse que prefere boicotar as emissoras e buscar um caminho alternativo para sua arte.

"Fazer novela, no momento, não é interessante para mim. Todas as emissoras abertas são patrocinadas por aquilo que considero o mal da sociedade, que é alimentação de origem animal. Tenho me afastado da mídia desde que me tornei vegano", contou Dado.

Desde que virou vegano, em 2015, o ator tem adotado uma linha radical.

"A grande mídia é controlada por essa indústria que assassina e destrói os animais e o meio ambiente e deixa as pessoas doentes, alimentando uma outra indústria: a farmacêutica", continuou.

Vale lembrar que, em 2014, o ator foi demitido da Record após brigar com um produtor. Ele perdeu o papel de destaque na novela "Vitória" e um salário de R$ 50 mil.

Pai de três filhos, Eduardo e João Valentim, de dez anos, e Ana Flor, de 7, ele foi preso no início de 2018 por não pagar pensão.

"Estou buscando um caminho alternativo para a minha arte porque não deve ser só um sinônimo de beleza, mas de luz, de informação, principalmente. Tenho divulgado a minha arte nas redes sociais. O ator nunca parou de atuar dentro de mim", concluiu.

Folhapress