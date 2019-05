Cristiano passa por cirurgia de emergência após crise de apendicite

O cantor Cristiano, dupla com Zé Neto, passou por uma cirurgia de emergência na noite desta quarta-feira (29) no Hospital de Base, em São José do Rio Preto (a 413 km de São Paulo). De acordo com a assessoria do músico, ele teve uma crise de apendicite.



A dupla estava a caminho de uma apresentação na cidade de Jataí, em Goiás, quando Cristiano passou mal, foi levado para o hospital, e passou por cirurgia para retirada do apêndice.

"Quero agradecer o carinho que tiveram comigo e a compreensão com o meu irmão. Estávamos nos deslocando para o show, quando Cristiano começou a sentir fortes dores abdominais e já foi para um hospital de Jataí. Aí, foi diagnosticado com a tal da apendicite", explicou o cantor, em seu perfil no Instagram.

Ao ser diagnosticado com apendicite, o músico foi levado para hospital de São José do Rio Preto, onde passou por cirurgia. A alta do artista, segundo a assessoria, está prevista para sexta-feira (31). Por recomendação médica, o artista deve ficar em repouso durante alguns dias. Parceiro de Cristiano, Zé Neto manterá a agenda de shows da dupla sertaneja normalmente.

Nas redes sociais, Zé Neto agradeceu o apoio dos fãs, tanto pelo carinho no show de Jataí, quanto pela cirurgia de Cristiano. "Peço as orações ao meu irmão, para ele voltar logo aos palcos. Muito Obrigado. Se Deus quiser, logo logo ele estará 1000% para voltar a fazer o que a gente ama, que é cantar para vocês."

Na madrugada desta quinta (30), Zé Neto publicou outro Stories para tranquilizar os fãs. "Estou sabendo que Cristiano já operou e que a cirurgia foi um sucesso. Graças a Deus. Muito obrigado pela oração, carinho e agora só esperar a recuperação do meu irmão para retomar o trabalho. Obrigado Jataí pelo carinho e por ter sido a minha segunda voz nesta noite."

Folhapress