Cristiano, da dupla com Zé Neto, tem mal-estar durante show

Cristiano, da dupla com Zé Neto, teve uma indisposição na madrugada deste sábado (18) durante participação da dupla sertaneja no Baile da Santinha, projeto do cantor Léo Santana que acontece no Wet'n Wild (Av. Paralela) em Salvador.

A dupla sertaneja começou o show por volta da 1h15 e encerrou cerca de 45 minutos depois. Ao deixar o palco, Cristiano parou para tirar fotos com alguns fãs e, rapidamente, entrou no carro que o levou para ser atendido por uma equipe médica.

Zé Neto explicou que Cristiano e alguns parentes dele viajaram nos últimos dias durante uma pausa da dupla e tiveram uma intoxicação alimentar. "Ficamos quatro dias parado, e Cristiano foi para praia e tendo intoxicação alimentar e hoje ele fez o show um pouco debilitado. Mas, graças a Deus nada tão preocupante assim. É um pouco de mal-estar, mas daqui a pouco ele estará firme de volta."

Por causa dessa indisposição, Zé Neto explicou que o show foi um pouco mais curto e que Cristiano saiu para ser medicado. "Ele foi para o aeroporto para os médicos fazerem um sorinho nele. Mas os shows continuam normalmente. Não é nada tão grave não."

Nesta semana, a dupla lançou "Condomínio Fechado", mais uma canção do DVD "Por Mais Beijos Ao Vivo", gravado no final do passado, e que já ultrapassou mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. "Estamos soltando uma ou duas músicas por semana para não desgastar, porque um repertório com quantidade de músicas muito grande ele acaba cansando e perdendo o foco. As pessoas focam mais em uma música e as outras vão ficando, e como a gente lança dá tempo do pessoal respirar."

O cantor afirmou ainda que "Condomínio Fechado" é muito promissora para ser a nova música de trabalho: "Foi a última que a gente lançou e ficou dois dias em alta no YouTube". Zé Neto disse ainda que não tem uma canção favorita da dupla para despontar no Carnaval depois de "Bicicleta", mas "Barzinho Aleatório" e "Piolho de Buteco", essa última que ainda não foi lançanda, têm potencial para virar hit.

"Todas as músicas do DVD estão indo bem graças a Deus. São 21 músicas inéditas e a galera vai ter um mix bacana para escolher. Mas acredita nas minhas preferidas, que é 'Barzinho Aleatório'", completa.

A dupla Zé Neto e Cristiano terá uma agenda de shows lotada durante o Carnaval, passando por várias cidades, como Salvador (20 e 21/2), Santa Rita do Sapucaí (22/2), São Paulo (23/2), Olinda (24/2), Muzambinho (24/2) e Votuporanga (25/2) antes do início das férias.

Folhapress