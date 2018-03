Criadores de Stranger Things se defendem de acusação de abuso contra mulheres

Os Irmãos Duffer se defenderam da acusação de abuso verbal contra mulheres no set de Stranger Things. A dupla disse em declaração oficial ter ficado “profundamente triste” de saber que uma pessoa sentiu-se desconfortável durante as gravações (Via Deadline).

“Por conta da natureza estressante de uma produção, o temperamento pode sair do controle, e por isso, pedimos desculpas. Contudo, acreditamos ser importante não descaracterizar nosso set, onde acreditamos firmemente em tratar todos de maneira justa independente de gênero, orientação, raça, religião ou qualquer outra coisa. Estamos totalmente comprometidos em providenciar um espaço de trabalho colaborativo e seguro para todos em nossas produções”.

(Foto: Reprodução)

A Netflix também se pronunciou e disse ter realizado investigações, mas não encontrou nada de errado. “Ter um ambiente de trabalho seguro e respeitoso é importante para nós e sabemos que também é para os Irmãos Duffer, disse o serviço de streaming.

Peyton Brown, que trabalhou na parte elétrica e de câmeras no seriado, acusou a dupla de abuso verbal contra mulheres e disse ter visto “dois homens em posição de poder abusar verbalmente de várias mulheres naquele set” – leia mais.

A terceira temporada de Stranger Things ainda não tem data de estreia divulgada. A Netflix tem todos os capítulos anteriores disponíveis no catálogo.

Omelete