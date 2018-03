Hollywood tem passado por um período bastante fortalecedor para as mulheres que, depois de muito tempo em silêncio, começaram a falar sobre os casos de abusos que já sofreram de produtores, diretores, agentes e atores. Na última quinta-feira (8), Peyton Brown, que trabalha na equipe técnica de "Stranger Things", fez uma publicação em seu Instagram acusando os Irmãos Duffer, criadores da série, de abuso verbal contra mulheres.

Sem ser muito específico, o rapaz escreveu que não voltaria mais para a terceira temporada de "Stranger Things", após ver "dois homens em posição de poder abusar verbalmente de várias mulheres naquele set". Pesado, né? A publicação gerou o maior burburinho e quando questionado, através dos comentários, se estava falando dos Irmãos Duffer, ele confirmou. No entanto, suas respostas foram apagadas depois.

(Netflix/Divulgação)

De acordo com as informações, o ET Canadá tentou entrar em contatos com os criadores e com a própria Netflix, mas, ninguém se pronunciou até o momento.

