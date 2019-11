Corpo de Gugu deixa os EUA nas próximas horas e chega a SP na quinta (28)

A assessoria de imprensa de Gugu Liberato informou no fim da noite de terça-feira (26) que o corpo do apresentador já foi preparado para o traslado dos Estados Unidos para o Brasil.





Foto: divulgação

De acordo com o comunicado, o caixão permanecerá na funerária até a noite desta quarta-feira (27), quando embarcará no voo AD 8707, da Azul, no Aeroporto de Orlando.

A previsão de chegada ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) é a manhã de quinta-feira (28). Após a liberação pela Receita Federal, que preparou esquema especial para agilizar o processo, o corpo seguirá para o velório na Assembleia Legislativa de São Paulo, na capital paulista.

Aberto ao público, o velório deve começar por volta de meio-dia e se estender até às 10h de sexta-feira (29). Em seguida, o caixão será levado em carro do Corpo de Bombeiros para o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será sepultado.

Gugu Liberato sofreu um grave acidente em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada na noite da última sexta-feira (22). O apresentador tinha 60 anos.

Leia a íntegra do comunicado divulgado na terça-feira:

"O corpo já foi preparado para translado e ficará na funerária até amanhã (quarta-feira, 27/11) à tarde. Não temos um horário definido para informar. Não existe a menor possibilidade de qualquer acesso a funerária ou familiares do apresentador. Da funerária seguirá para o Orlando Airport International (MCO), de onde embarcará para o Brasil no voo AD 8707, das 19:15hs, Azul Linhas Aéreas Brasileiras. A chegada será no aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 6h05 da manhã de quinta-feira. *Os familiares virão no mesmo voo.

De Viracopos, após cumprir todos os trâmites legais, seguirá para a ALESP em carro funerário. IMPORTANTE: Esse trajeto envolverá uma rodovia e depois marginal e avenidas da cidade. Por motivos de segurança de todos, pedimos encarecidamente aos fotógrafos e cinegrafistas que respeitem esse momento da família. Não existe nenhum motivo para seguir o cortejo até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os carros têm vidros escuros e não existe nada a registrar. Estaremos transportando uma família completamente abalada e uma senhora de 90 anos, mãe de Gugu. Todos merecem enfrentar este duro momento com a devida privacidade, respeito e segurança.

Chegando à ALESP tudo será preparado e o salão principal será o local do velório, aberto para que o público possa se despedir de Gugu. Já adiantamos que os familiares não conversarão com a imprensa. Por favor, contamos com a compreensão de todos”.

TV Fama