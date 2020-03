Coronavírus: U2 lança música para pessoas em quarentena

O vocalista da banda irlandesa U2, Bono Vox , postou um vídeo no perfil da banda no Instagram cantando uma música nova nesta quarta-feira (19). O cantor dedicou "Let Your Love Be Known" àqueles que estão em quarentena devido à pandemia do coronavírus, sobretudo aos italianos e irlandeses.



"Para os italianos que a inspiraram... para os irlandeses... para qualquer pessoa que neste dia de São Patrício está em um espeço pequeno e ainda está cantando. Para médicos, enfermeiras, cuidadores na linha de frente. É para vocês que nós estamos cantando", escreveu o roqueiro.

Essa é a primeira vez desde 2017 que o grupo lança uma música. No vídeo,Vox explica que está em Dublin, na Irlanda, e compôs a canção pouco tempo antes de postar o vídeo, no qual aparece cantando e tocando piano.

Lançada no dia de São Patrício, celebração tradicional irlandesa que foi cancelada neste ano devido ao surto do coronavírus, "Let Your Love Be Known" fala sobre experiências do isolamento social causado pela quarentena.

Folhapress