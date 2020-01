Conheça o novo xodó tricolor

Depois de marcar seu primeiro gol pelo Fluminense, na goleada contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, Gabriel Capixaba, de 21 anos, tem tudo para ser o novo xodó da torcida tricolar. Cria de Xerém, onde são revelados os talentos da categoria de base do time, o jovem meia balançou a rede aos 42 segundos do segundo tempo.





Gabriel Capixaba atua na posição de meia Foto: reprodução/ instagram





Depois da partida, Gabriel viu seu número de seguidores duplicar, chegando perto dos 10 mil. E deu até sua primeira entrevista para o "Fantástico", e brincou que estava treinando com outro colega de clube antes de falar com o repórter.

Gabriel Capixaba, como muitos jogadores, muda sempre o visual. Estava com o cabelo castanho na virada do ano, depois apareceu com os fios brancos e jogou já platinado a partida contra o Bangu.



E Gabriel está comprometido. Ele namora a bela Sabrina Mendes, de quem vive recebendo declarações públicas nas redes sociais: "Nosso amor é guardado no peito de um jeito feito um cofre".







Extra