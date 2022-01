Como a Sony revolucionou a tecnologia com a chegada do Playstation 5

Escolher um monitor para jogar o último lançamento da Sony tem sido uma das tarefas para os amantes dos games. Isso porque o Playstation 5 é apontado como o principal lançamento do setor em muitos anos, desbancando concorrente e também aumentando o nível de tecnologia e exigência imposto pela própria Sony nos últimos anos.

Muitos especialistas do mercado de games e tecnologia têm discutido sobre o impacto do console no setor. Comparativamente, há uma clara noção de que o Playstation 5 é muito superior aos consoles lançados pela marca na mesma linha, desde a primeira geração do Playstation. Os avanços que esse modelo propõe o colocam em outro patamar.

"Eu acredito que o PS5 é o melhor PS desde o primeiro, e é superior ao PS4, PS3 e PS2. Há uma série de razões para isso, mas no fundo tem tudo a ver com as raízes da Sony e a pegada única que a gigante japonesa deixou em tecnologia e design", escreveu recentemente Lu Hai Liang, colunista do portal The Gamer.

A primeira edição do PlayStation foi lançada em 3 de dezembro de 1994 no Japão e chegou à América do Norte e Europa nove meses depois. Ele tinha uma CPU de 32 bits, 2 MB de RAM e 1 MB de VRAM. Essas configurações podem parecer irrisórias agora, mas significaram um ponto de virada no mundo dos games em meados dos anos 1990.

O modelo deixou para trás a era de 16 bits de Mario e Sonic e lançou-se em um novo padrão gráfico. O Sega Saturn, infelizmente, foi uma tartaruga estranha nesse período. O PlayStation veio com um disco de demonstração que mostrou suas proezas em 3D, permitindo uma nova forma de experiência gráfica e também de mobilidade.

Mas tudo isso parece pouco ao analisarmos o momento atual. O PS5 é o hardware mais inovador que a Sony lançou desde o primeiro PlayStation. Além disso, seus acessórios também alcançaram um outro nível de confiabilidade e resposta. O DualSense, a evolução do DualShock no PS5, representa uma verdadeira inovação. O detalhe e a variedade de feedback que vem do DualSense são notáveis.

O som é outra grande inovação, algo em que a linha PlayStation sempre se destacou. O PS1 chegou com um reprodutor de CD de qualidade quase perfeita para a época.

As melhorias de áudio também são uma grande parte do apelo do PS5. Seja por meio de alto-falantes de TV ou fone de ouvido, o áudio é superior ao de seu antecessor, o PS4, não apenas com uma faixa dinâmica maior e uma mixagem de som mais envolvente, mas com novas ideias - como áudio 3D.

"O PlayStation original ajudou a impulsionar a Sony ao seu auge. A década de 1990 e início dos anos 2000 mostram uma empresa que parecia ser a marca mais legal do mundo, e o seu principal videogame tem um peso fundamental nessa escolha do público. A Sony era conhecida por sua abordagem de design e inovação tecnológica, algo que se mantém ainda hoje", explica Lu Hai Liang

Em linhas gerais, a chegada do PS5 significou um novo salto para a Sony. O PS2 era poderoso, mas tinha falhas sensíveis em seus blocos de cores e no design. O PS3 era grande como uma CPU, algo frustrante para o design. O PS4 era competente, mas parecia mais uma correção do PS3 do que um grande avanço. Desta maneira, o PS5 corrige todas essas incoerências para se tornar um marco na história dos games. E da Sony!

