Comediante Paulo Vieira contrai meningite e é internado no Rio

O comediante e apresentador do Fora de Hora (Globo) Paulo Vieira está internado no Rio. Segundo a colunista Patrícia Kogut, ele se trata de uma meningite bacteriana. O apresentador mostrou em sua rede social que passa por procedimentos em um hospital e fez piadas. Ainda não há previsão de alta.

"Que hospital maravilhoso que a gente chama a enfermeira para pedir senha do Wi-Fi. Cheio de 'Good doctor'", disse ele ainda no domingo (1º) em referência à série da Globoplay.

.

De acordo com a Globo, a internação do humorista não vai alterar a exibição do Fora de Hora desta terça-feira (3), já que a atração está totalmente gravada. A direção da emissora aguarda informações sobre o estado de saúde do ator para roteirizar o programa da semana que vem.

Ancorado pelos atores Paulo Vieira e Renata Gaspar, o programa faz sátiras e paródias para falar de assuntos atuais, como uma crônica semanal, que vai ao ar às terças-feiras após o Big Brother Brasil. Conta também com um "time de repórteres", dentre eles Marcelo Adnet, Júlia Rabello, Caito Mainier, Luís Lobianco e Marcius Melhem.

folhapress