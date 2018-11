Comédia é premiada com 5 troféus durante Melhores do Teatro Piauiense

O espetáculo “Quatro Homens Jovens com Muita Experiência. Creia!" levou cinco troféus na quinta-feira (21), durante mais uma edição do Troféu Os Melhores do Teatro Piauiense. A comédia piauiense foi premiada nas categorias Melhor Espetáculo, Melhor Ator Revelação (Edson Oliveira) e César Crispim ganhou por Melhor Cenário, Melhor Dramaturgo e Melhor Diretor. “Fico muito feliz por levar esse prêmio para minha querida “Princesa do Sul” Floriano. Em tempos difíceis, esse prêmio nos dá força para continuarmos com o nosso ofício”, declarou o ator premiado Edson Oliveira. Em “Quatro Homens Jovens com Muita Experiência.

Foto: Divulgação

Creia!”, o público acompanha como quatro homens fazem para viver em um mundo repleto de opções na hora de se comunicar. Eles brincam com a diversidade de oportunidades, veículos informativos, equipamentos e, sobretudo, novos

aplicativos. No desenrolar da história é possível entender como os personagens se inserem de modo tão significativo, mostrando como é difícil não se viciar e se robotizar. O espetáculo tem a autoria e

direção de César Crispim, e foi produzido em comemoração aos 31 anos de existência do Grupo Escalet de Teatro, um dos grupos com maior atuação nos palcos do Piauí e com mais tempo de existência no Estado. Realizado anualmente, o

Troféu Os Melhores do Teatro Piauiense busca elevar a autoestima dos artistas de teatro, com um troféu de reconhecimento pela sua atuação em trabalhos realizados no decorrer de cada ano, ou por trabalhos apresentados.

A cada ano o Troféu homenageia uma personalidade das artes cênicas do Estado, de relevantes serviços prestados em sua área de atuação. Neste ano de 2018, a homenageada foi a atriz e diretora de teatro Lorena Campelo.

Da Redação