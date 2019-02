Comeback: Sandy e Júnior iniciam divulgação de reencontro da dupla

Vai acontecer, sim! Sandy e o irmão, Junior Lima confirmaram de forma discreta, na noite de quinta-feira (31), que os dois vão se reunir para celebrar os 30 anos da dupla Sandy e Junior, que estourou entre 1990 e 2007.

"Vamos conversar em março, @junior_lima?", escreveu ela em seu Instagram Stories, dando início à divulgação do retorno dos dois aos palcos. Junior fez o mesmo post em sua página na web. Fontes próximas à QUEM também confirmaram o reencontro dos dois.



Sandy e Júnior (Reprodução/Instagram)

A imagem dos bonequinhos é uma referência à capa do disco Sandy & Junior, o décimo segundo álbum de estúdio da dupla, que foi lançado em 2006. Em agosto, os dois já haviam subido ao palco juntos em uma aparição surpresa de Junior em um dos shows de Sandy, no Credicard Hall, em São Paulo.



Foto: Reprodução/Instagram

A possibilidade de uma volta de Sandy & Junior já havia sido divulgada recentemente pelo jornal Extra, que divulgou que os dois iniciariam a série de shows no Allianz Parque, em São Paulo, com apresentações no segundo semestre deste ano e venda de ingressos em março.

Sandy e Junior anunciaram a separação da dupla em abril de 2007, depois de 17 anos de carreira. "Surge insegurança em relação ao que é novo. É como terminar um namoro. Você sabe que vai ser melhor para você, mas é difícil na hora. A gente se apega à carreira, ao estilo de vida e aos fãs", disse Sandy, na época da separação. O primeiro disco da carreira, Aniversário do Tatu, foi lançado em 1991 e, no total, os dois lançaram 15 álbuns.



