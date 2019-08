Com vestido estampado, Marília Mendonça exibe barriguinha

Na última terça-feira (6), Marília Mendonça exibiu a sua barriguinha de quase três meses do seu primeiro filho, Léo, para seus seguidores. Usando um vestido longo e estampado, a cantora se filmou em um espelho vertical, de modo que aparecesse a barriga dos primeiros meses de sua gestação, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff, com quem assumiu o romance há pouco tempo.



Foto:Reprodução/Instagram

Recentemente, a sertaneja aproveitou o próprio aniversário de 24 anos, para realizar seu chá revelação. Durante a festinha, que contou com mesinha de quitutes decorados, a mamãe de primeira viagem anunciou que está esperando um menino e que ele vai se chamar Léo. Se fosse menina, o nome seria Marcela. Antes revelar o sexo do bebê, Marília mostrou-se ansiosa. "Ai, meu Deus, eu vou desmaiar", disse. "É o Léo, gente”, anunciou. Os convidados vibraram e rolou até chuva de papel picado.



Foto:Reprodução/Instagram

A gravidez não foi planejada, tanto que antes, Marília se submeteu a alguns procedimentos estéticos e, por orientação médica, teve de suspender, temporariamente, o uso de anticoncepcionais. A cantora acredita ter engravidado entre parar e retomar o contraceptivo. A gravidez foi descoberta por teste de farmácia e confirmada por exame de sangue.“Se eu soubesse que me traria tamanha felicidade adoraria ser chamada de ‘vacilona’ em tempo integral”, brincou Marília.





TV FAMA