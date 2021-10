Com salário de R$ 169 mil, rainha Elizabeth procura nova faxineira; veja requisitos

O salário convertido é de R$ 169 mil ao ano no Brasil. Esse é valor que a rainha Elizabeth está disposta a pagar para que uma nova pessoa se junte à equipe de limpeza do Palácio de Buckingham. Segundo o jornal “Daily Mail”, foram divulgados dois anúncios, de 20 e 40 horas semanais, com salários de R$ 84 a R$ 169 mil ao ano.



O funcionário ficará responsável pela limpeza e manutenção do palácio. Além disso, deverá ajudar na organização de outros eventos da residência real.

Um dos requisitos para a vaga é alguém que seja pró-ativo, com boas capacidades de gerenciamento de tempo e que não se importe de fazer "malabarismos" para cuidar dos 77.000 m² do palácio e seus 775 cômodos.

Compartilhar no

Com informações do UOL Entretenimento

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!