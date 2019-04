Com o namorado e Steve Oaki, Maisa comemora 22 mi de seguidores no Insta

Maisa Silva alcançou 22 milhões de seguidores no Instagram na última segunda-feira (8) e decidiu comemorar de uma maneira inusitada. A apresentadora mirim resgatou uma foto divertida tirada no último sábado (6), no Lollapalooza, para comentar a nova conquista. No clique, ela aparece dando um pulo ao lado do namorado, Nicholas Arashiro, e do DJ Steve Aoki. "Estou muito feliz!! Obrigada por 22 Milhões de seguidores aqui no Instagram", disse ela, animada, na legenda.



Maisa Silva, Steve Aoki e Nicholas Arashiro (Foto: Reprodução / Instagram)



Na tarde de sábado (6), ela foi fotografada na área VIP do evento, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com um look caprichado, cheio de cores, com direito a pochete rocha e óculos escuros.

Ela ainda estava muitíssimo bem-acompanhada do namorado, Nicholas Arashiro, que foi clicado coladinho à amada. O casal, que completou 1 ano e 4 meses de namoro no dia 19 de março, chegou a trocar declarações fofíssimas na web.

Maisa foi a primeira a se declarar ao amado: exatamente à 00h ela postou uma foto com o amado e escreveu: 16º dia 18 com você. Te amo, @n_arashiro", publicou a atriz e apresentadora de 16 anos. "Te amo muito", respondeu ele.

Quem Acontece