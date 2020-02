Com Ludmilla ao vivo na Globo, público puxa coro contra Bolsonaro

O público do bloco Fervo da Lud aproveitou a presença ao vivo da cantora no programa Mais Você, da TV Globo, para puxar um coro contra o presidente Jair Bolsonaro na manhã desta terça-feira (25), no centro do Rio de Janeiro.

O repórter Ivo Madoglio subiu no trio para entrevistar a cantora no meio do show e a deixou empolgada ao ouvir que estava ao vivo no programa. "Gente, estou ao vivo no Mais Você!", anunciou Ludmilla, que deu uma entrevista rápida ao profissional da Globo e sambou com ele.

O público do lado de fora da corda ao redor do trio aproveitou o momento para puxar um coro contra Bolsonaro. "Ei, Bolsonaro, vai tomar no c...". O grito começou tímido e foi ganhando força. Quando estava forte, foi interrompido pelo som do trio, começando mais uma música da cantora, que já havia terminado a entrevista.

Antes do desfile, Ludmilla falou rapidamente com a imprensa em um hotel no centro do Rio de Janeiro. O motivo de o bloco ser tão cedo, segundo ela, era para reduzir as chances de confusão.

No ano passado, o bloco precisou ser encerrado antes do previsto por causa de inúmeras brigas. A polícia chegou a usar bombas de efeito moral.

"A mensagem do bloco é de alegria para renovar as energias", disse Ludmilla, que se vestiu de jogadora de basquete. Neste Carnaval, ela escolheu homenagear, em seus looks, mulheres que inspiram no esporte.

Folhapress