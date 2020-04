Com live solidária, Ivete Sangalo arrecada mais de R$ 400 mil pelo PicPay

Primeira atração do "Em casa", novo programa de lives caseiras da TV Globo e do Globoplay, Ivete Sangalo levou entretenimento para o público em quarentena e estimulou doações para projetos voltados ao combate à Covid-19. A "live do amor, da alegria e da positividade", como definiu a cantora, arrecadou pouco mais de R$ 400 mil pelo aplicativo PicPay, em duas horas e meia de transmissão na noite deste sábado (25).

As doações serão repassadas integralmente para a instituição de escolha do público, que, ao ler o QR Code no televisor com o celular, podia optar entre dez iniciativas: Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e Unicef.

De sua casa na Bahia, Ivete dançou de pijama e se divertiu com seu filho Marcelo e seu marido Daniel Cady. O repertório passou pelos grandes sucessos da diva do axé, incluindo "O Mundo Vai", "Acelera Aê", "Festa", "Sorte Grande" e "Deixo".



Com live solidária na Globo, Ivete Sangalo arrecada mais de R$ 400 mil pelo PicPay. Reprodução



R$ 275 MIL COM BELL MARQUES

Também neste sábado, a live do Bell Marques, transmitida pelo canal oficial do cantor no YouTube, arrecadou mais de R$ 275 mil também pelo PicPay. Nesse caso, as doações foram para o Hospital Aristides Maltez, de Salvador. Cerca de 40% dos doadores fizeram sua contribuição pela primeira vez no aplicativo.

Igualmente em casa, o vocalista do Chiclete com Banana fez um setlist baseado na turnê e no projeto audiovisual "Bell Marques - Só as Antigas", no qual repassa seus 40 anos de carreira. Na live, estiveram presentes os clássicos "Diga Que Valeu", "100% Você", "Cabelo Raspadinho", "Selva Branca" e "Grito de Guerra".

O CEO do PicPay, Gueitiro Genso, conta que a Central de Doações criada pela empresa já arrecadou mais de R$ 5 milhões em abril para a luta contra o coronavírus. "Unir entretenimento com solidariedade reforça um dos propósitos da empresa. Nosso objetivo é conectar pessoas com causas por meio de pagamentos à distância, com segurança e sem atritos", explica. O hub reúne ainda outras instituições, como Médicos Sem Fronteiras, Instituto Ronald McDonald, Visão Mundial, Mesa Brasil, Hospital de Amor, GRAACC, AACD e Legião da Boa Vontade.

O line up das próximas lives que terão o aplicativo como meio oficial de doações contempla artistas de grande expressão, como Luan Santana (26/04), Leonardo e Eduardo Costa em "Cabaré" (01/05) e Jorge e Mateus (02/05).

Para saber mais sobre a Central de Doações do PicPay e como realizar sua contribuição, acesse: http://centraldedoacoes.picpay.com/