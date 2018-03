Com infecção no trato respiratório, Liam Gallagher cancela show solo em SP

Liam Gallagher cancelou o show solo que faria nesta quarta (21), na Audio Club, em São Paulo, por conta de uma infecção no trato respiratório.

"Em função de uma infeção respiratória e febre, o médico me recomendou o mínimo de 48 horas de descanso. Infelizmente, terei que cancelar o show na Audio, na quarta, dia 21 de março", afirmou o músico em comunicado à imprensa.

Ainda de acordo com a nota, os ingressos serão válidos para o Ônix Day, na quinta (22), no Autódromo de Interlagos, mediante apresentação dos tíquetes, ou pedir reembolso. Os ingressos não valem para o Lollapalooza.

Foto: Facebook/Reprodução



De acordo com publicações do músico nas redes sociais, ele está doente desde sua passagem por Paris, na França, onde se apresentou no início do mês.

Na noite deste domingo (18), Gallagher pediu desculpas aos fãs argentinos por seus vocais. Na edição do festival em Santiago, no Chile, ele deixou o palco após cantar quatro músicas. "Ele continua se apresentando, tentando seguir em frente, mas infelizmente hoje ele estava achando difícil respirar no palco e continuar o show", dizia o comunicado emitido por sua equipe.

"Liam está muito desapontado e triste por não poder concluir o show e quer se desculpar a todos que vieram assisti-lo nesta noite. Ele promete remarcar o show em Santiago assim que possível."





Folhapress