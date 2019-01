Com Hana na liderança, Tereza teme indicação ao paredão

No jogo, o participante tinha que jogar uma bola em uma pista ondulada. Cada trecho tinha uma pontuação diferente. Ganhava a prova quem conseguisse a maior pontuação, sendo que se a bola caísse na boca do sapo, que ficava no fim da pista, o participante estava eliminado.



Depois da primeira rodada, a disputa ficou empatada entre Danrley, Isabella, Gabriela e Hana.

Danrley abriu essa rodada e marcou 10 pontos. Na sequência, Isabella e Gabriela não conseguiram atingir a marca e foram eliminadas.

A disputa, então, estava entre Hana e Danrley. Mas a 'sister' levou a melhor e conseguiu marcar 40 pontos, conquistando a primeira liderança do BBB 19.

Além de ficar no quarto do líder, a 'sister' poderá indicar alguém para o paredão.

Em conversa com Diego, Tereza disse que irá para a berlinda. "Eu sei que eu estou indo para o Paredão. Vai depender de vocês quem vai botar comigo", disse.

"Você acha que vai?", questiona o criador de cavalos. "Com certeza. Se eu não ganhar o Anjo? Eu não quero nem ganhar a prova Anjo. Quero que um de vocês ganhe para poder me tirar."

Hana e Tereza se desentenderam na festa desta quarta-feira. O atrito rolou depois que a Hana tentou pegar uma bebida da mão da Tereza.

Tereza, Rodrigo e Carolina não participaram da prova. Eles foram vetados pelo trio Hana, Hariany e Paula, que conquistaram o poder após cumprir todas as tarefas do Quarto dos Sete Desafios.

Carolina também teme que seja indicada pela líder para o próximo paredão.

No início do programa Tiago Leifert informou que serão três participantes serão emparedados. No entanto, os 'brothers' não sabem disso. Vai ter um 'big fone' e quem atender vai ter que indicar um colega que irá direto para a berlinda.

Mais espaçoso que em edições anteriores, o quarto do líder, neste ano, tem lounge sofá, poltrona e até um tabuleiro para líder e aliados organizarem as estratégias do jogo.

Detalhes da decoração ainda contam com uma parede que suporta um grande painel de correntes que formam o desenho de uma coroa, além de de taças com detalhes em dourado.