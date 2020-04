Com 50,58% dos votos, Alma Thomas, 36, é a vencedora da segunda temporada do The Four Brasil (Record). Além do título de melhor cantora, ela levou para casa o prêmio de R$ 300 mil. "Foi uma jornada muito intensa", disse a vencedora após o anúncio da sua vitória.

O reality foi um dos poucos da TV aberta brasileira que não tinha sido prejudicado pelas suspensão das gravações por causa da pandemia do novo coronavírus. A atração já estava praticamente toda gravada. Faltava apenas a final, que foi apresentada por Xuxa Meneghel, 57, na noite desta quarta-feira (29), e teve a participação de jurados e competidores de dentro de suas casas.

O programa começou com as quatro finalistas tentando se manter na disputa. Além de Alma, eram elas: Thaís Kiwi, 25, Ana Clemesha, 19, e Grazi Medori, 34. A primeira desafiante foi Beatriz Procópio, que ganhou o direito e travou uma batalha contra Ana. Mas Ana seguiu na disputa ao ser escolhida pela plateia com 55,3% dos votos.

O segundo desafiante foi Lucas Degasperi, que tirou Grazi da final ao vencer a batalha por 82,9% dos votos. Rodrigo Oliveira foi o terceiro desafiante, mas não conseguiu superar Alma, que teve 61,7% dos votos.



Com 50,58% dos votos, Alma Thomas é a vencedora do The Four Brasil. Reprodução



A última batalha foi entre Sabrina e Thais. A desafiante Sabrina conseguiu desbancar a finalista com 59,6% dos votos da plateia. Toda essa primeira parte do programa já estava gravada. Na sequência, Xuxa apareceu ao vivo, da casa dela, abrindo a votação para o público pelo site R7.com.

Antes de anunciar que Alma era a grande vencedora, os quatro finalistas cantaram juntos uma versão da música "A Cura", de Lulu Santos, em um medley com o refrão de "É Preciso Saber Viver", dos Titãs. A apresentação foi gravada com cada um deles de sua casa.

Alma se emocionou muito com a vitória. Ela estava invicta há seis batalhas no programa. Antes da final, a cantora disse que estava se cobrando muito. "Eu acho que nervosismo e medo são uma demonstração de compromisso. Sei que represento muitos tipos de pessoa quando piso no palco."

A primeira temporada de The Four Brasil foi vencida pelo segurança do metrô Ivan Lima.

A estreia da segunda temporada foi aos domingos, o que marcou o retorno de Xuxa às tardes dominicais depois de 12 anos afastada. Com duas edições, a Record voltou a atração para as quartas-feiras, sem dar explicações sobre o motivo da mudança. A emissora também não passou as audiências desta temporada do reality.

folhapress