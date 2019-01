Coluna Entreletras - John Steinbeck, apaixonado pela terra

Inteligente, chegou a frequentar a Universidade de Stanford, porém sem concluir nenhuma licenciatura. Em 1925 foi para Nova Iorque, quando tentou uma carreira de escritor, cedo regressando à Califórnia sem ter obtido qualquer sucesso. Em 1935, contudo, alcança seu primeiro êxito com O Milagre de São Francisco (Tortilla Flat na edição original), confirmado depois, em 1937, com a novela Ratos e Homens. A sua ficção está marcada por uma imensa preocupação com os problemas dos trabalhadores rurais e também por um grande fascínio para com a terra. Em 1939, publicaria aquela que, por muitos, é considerada a sua obra-prima, As Vinhas da Ira. Entre os seus livros, destacam-se ainda os romances A Leste do Paraíso (1952) e O Inverno do



Nosso Descontentamento (1961), bem como Viagens com o Charley (1962), em que relata uma viagem de três meses por quarenta Estados norte-americanos. Recebeu o Prémio Nobel da Literatura, em 1962. Faleceu em Nova Iorque, a 20 de dezembro de 1968.

Em 2018, foi lançado A 19 de abril a Livros do Brasil lança Um Diário Russo, de John Steinbeck, com fotografias de Robert Capa, um clássico da reportagem jornalística . Publicado originalmente em 1948, Um Diário Russo reúne os relatos e as fotografias da jornada que John Steinbeck e Robert Capa empreenderam pela União Soviética do pós-Segunda Guerra Mundial, que os levou a Moscovo e Estalinegrado – hoje Volgogrado – e aos campos da Ucrânia e do Cáucaso. Combinando a paixão, o humor e a atenção ao pormenor de Steinbeck com os magníficos estudos fotográficos de Capa, este é um retrato único da Rússia e do seu povo quando emergiam da devastação da guerra, e é também um vislumbre íntimo de dois grandes artistas em ação.

O famoso livro de John SteinbeckA Leste do Paraíso, obra-prima da maturidade do autor, regressa às livrarias a 28 de junho numa nova edição da Livros do Brasil.

Os solos férteis do vale de Salinas, na Califórnia, são o cenário deste grande fresco histórico que acompanha os destinos de duas famílias, os Trask e os Hamilton, desde os dias da Guerra Civil Americana ao pós-Primeira Guerra Mundial. A inexplicabilidade do amor e as consequências criminosas da sua ausência estão no centro deste romance, onde John Steinbeck apresenta algumas das suas personagens mais cativantes. Enfrentando um percurso pesado de luta e de sofrimento que atravessa gerações, nas suas histórias ouve-se ecoar irremediavelmente a tragédia das palavras bíblicas e assiste-se a uma reencenação da queda de Adão e Eva e da rivalidade destrutiva entre Caim e Abel. A Leste do Paraíso é uma obra de grande fôlego, uma história brutal e apaixonante, sobre a qual escreveu o próprio autor: «O assunto é o mesmo que cada homem tem utilizado como tema: a existência, o equilíbrio, a batalha e a vitória, na eterna guerra entre a sabedoria e a ignorância, a luz e a treva, o bem e o mal.

Marco Antônio Vilarinho