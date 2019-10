Cleo tem conta em rede social invadida por hackers

O perfil de Cleo no Instagram sofreu uma invasão por hackers na madrugada desta quarta-feira (16). Embora as publicações antigas da atriz tenham sido mantidas, vários posts suspeitos surgiram no feed e no stories.postagens no feed anunciam a doação de mil iPhones XS para os seguidores.

No stories, há anúncios de promoções para relógios, notebooks e carros. hackers também trancaram os comentários no perfil da atriz, que tem 11,6 milhões de seguidores. No Twitter, Cleo alertou os fãs. “Minha conta no insta foi invadida, já estamos tomando providências. Não cliquem em nenhum link”, pediu.

A invasão segue o mesmo padrão do ataque feito há exatamente três meses no perfil de Marina Ruy Barbosa na mesma rede social. Na época, a artista levou algumas horas para recuperar a conta e, em post, confirmou que a ação de hackers e relatou um “susto” ao perceber a invasão. “Levei um susto após sair tarde do trabalho tarde ontem e descobrir que tinham acessado minha conta aqui do Instagram e mudado todas as senhas. Sim, fui hackeada. Mas agora já está tudo bem”, contou a atriz.

“A minha conta foi restabelecida, recuperei minha senha e tudo voltou ao normal. Peço desculpas a quem caiu nessa armadilha maldoso e acessou aos links, deixo aqui meu obrigada a todos que me ajudaram”, concluiu Marina.

A atriz também gravou vídeos nos stories para comentar sobre o ocorrido e alertar os seguidores sobre links compartilhados. "Isso só serve para tomar mais cuidado, todo mundo. Não cliquem em qualquer link que qualquer um coloca. Pensa antes de clicar, toma cuidado, não coloca seus dados pessoais em qualquer site. Cuidado também com tudo que você compartilha no celular, com onde vocês guardam suas senhas também", afirmou Marina em vídeos.

