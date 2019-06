Cleo sensualiza no Instagram e é elogiada pelo padrasto

Cleo Pires, 36, voltou a sensualizar no seu perfil do Instagram. Vestida com um macacão totalmente colado no corpo, ela gravou um vídeo no formato "boomerang" rebolando com um bumbum empinado.



Já visto por mais de 2,2 milhões de pessoas, a publicação já tem mais de 10 mil comentários. Todos eles, com elogios a Cleo. "A mais gata", comentou o padrasto da atriz, Orlando Morais. E choveu "musa" e pedidos de "casa comigo", vindo de homens e de mulheres. E Cleo responde a todos os comentários.

O vídeo também faz parte da divulgação do DVD banda 3030, que terá participação de Cleo. Na legenda, ela escreve a hashtag que faz referência à FreaK ModE", uma das faixas do disco "Tropicália". A música já ganhou uma nova versão com participação da atriz.

Folhapress