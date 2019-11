Cleo causou um alvorço ao chegar no lançamento do Festival Virada Salvador nesta quarta-feira (6) em São Paulo. O evento anuncia as principais atrações do Réveillon da capita baiana e do Verão. A atriz e cantora foi bastante tietada pelos convidados.



Em conversa com Quem, falou sobre ser uma inspiração para seus fãs. "Fico feliz das pessoas quererem me acompanhar. Eu acho que tem vulnerabilidade na força também. Não é só ser forte e ter autoestima. Temos bons e maus dias. Vamos aprendendo com os dias, com as mulheres ao nosso redor."

Recentemente, ela lançou seu projeto, Cleo On Demand, em que explora todas as suas habilidades na arte. "Eu não consigo escolher [o que gosto mais]. Amo me expressar, cantar, fazer arte. Gosto de aprender com esse universo e trocar com as pessoas."

Ela também falou sobre como aprendeu a gostar da própria companhia e o que faz nos dias de descanso da agenda profissional. "Eu amo fazer nada (risos). Amo ficar fazendo maratona de série, documentário. Redecorar a casa, ler! Gosto de ficar em casa. Recebo [amigos]. Gosto de ficar com as pessoas que gostam de mim de verdade. Foi difícil, mas quando eu aprendi [a ficar sozinha] eu me apaixonei. Nada é melhor para mim do que a minha companhia... Não o tempo inteiro. "

Quem