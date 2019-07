Cleo Pires recebe críticas por figurino e corpo, faz desabafo

Cleo Pire s, 36, teve de rebater as críticas que anda recebendo desde quando apareceu com seu figurino na festa de premiação do MTV MIAW, que aconteceu na última quarta-feira (3), em São Paulo. Ela usou um body cavado com lingerie à mostra e calça larga.

Após receber críticas que foram da roupa ao corpo, a cantora desabafou nas redes sociais. "Eu estive pressionada a me manter no padrão estético sufocante que esperam de mim. Sempre fui transparente sobre os procedimentos estéticos que fiz, pois nunca foi meu objetivo ser representante de uma 'beleza natural inalcançável', mas isso está longe de significar que vivo minha vida dentro de uma clínica de estética. E parece que usam justamente minha fraqueza contra mim", escreveu.



Foto: Reprodução/ Instagram

Cleo reclamou de quando engorda dizem que ela fez algum procedimento no rosto. E que quando emagrece também recebe críticas. "Penso no tanto de meninas e mulheres que, assim como eu, sofrem com distúrbios alimentares e emocionais por canta desse padrão irresponsável, inalcançável e cruel, que é fortemente alimentado pela cultura e por um certo tipo de jornalismo que tende a comentar sempre de forma depreciativa quando alguém aparece com quilos a mais. Isso não é vergonha. Eu não vou sentir vergonha do meu corpo, esteja ele do tamanho que estiver, com plástica ou não", declarou.

No programa Fofocalizando, a reportagem perguntou a ela se ela estava grávida. Na resposta, disse que não e que é acostumada a estufar a barriga para respirar melhor.

Famosos, dentre eles o ex-marido João Vicente de Castro, se posicionaram a favor dela. "Eu tenho orgulho dela. Eu tenho orgulho porque ela é autêntica, porque ela é linda, porque ela luta pelos seus desejos, porque ela tem defeitos, porque ela é honesta, porque ela trabalha para ser quem ela quer ser. Eu tenho orgulho dela porque ela não deita para crítica pobre e machista", disse

"Você é deusa, amiga", disse Yasmin Brunet. "Tu é maravilhosa", escreveu Viviane Araújo. Até a mãe dela, a atriz Gloria Pires, entrou na internet para defender a cria. "É isso aí, filha! Como se dizia, na minha época: falou e disse".

Folhapress