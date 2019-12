Claudia Rodrigues recebe alta após uso de medicação dos EUA

Claudia Rodrigues recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (5). A atriz, que luta contra uma esclerose múltipla, encaminhou um vídeo exclusivo ao “A Tarde é Sua” e comemorou sua recuperação.





Foto: Divulgação

“Vim aqui dividir uma grande alegria com vocês. Tomei a medicação ontem e deu tudo certo. Me deram alta e estou indo pra casa. Muito obrigada pelas orações que fizeram e as energias que vocês mandam pra mim e pra minha empresária. Obrigada por tudo e olha: tenham fé e acreditem porque Deus está na frente. A vitória é certa. Obrigada por tudo, gratidão e continuem orando por mim”, disse Claudia Rodrigues.

A atriz estava internada desde o último domingo (1) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A atriz relatou muitas dores e experimentou uma nova medicação vinda dos Estados Unidos.

TV Fama