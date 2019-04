Claudia Rodrigues acorda animada na UTI, diz empresária da atriz

A atriz Claudia Rodrigues, 47, acordou animada nesta quinta-feira (28) na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para onde foi transferida no domingo (24) após quatro dias de internação no Rio. A informação foi dada pela empresária da humorista, Adriane Bonato, que agradeceu e pediu orações para que Claudia volte a andar e deixe o setor de terapia intensiva. Há anos, ela se trata de esclerose múltipla.



"Eu não disse que a Claudinha ia voltar pra nós? Tem que ter fé e acreditar! ELA VOLTOUUUUUUUUUUU!!! Será que tem alguém ainda não acredita que Deus existe e faz milagres na vida das pessoas?". Em caixa alta ela completou: "Ela é um milagre de Deus!", escreveu.

Bonato disse que Claudia acordou muito bem e animada e que começou a fazer palhaçadas com as enfermeira. "Está se mexendo bem, só ainda não anda", disse. Ela também informou que a atriz se alimentou bem na quarta e pediu para comer um espaguete à bolonhesa nesta quinta-feira.

A atriz foi inicialmente internada numa clínica em São Vicente, no Rio, no dia 20. Desde então, Bonato tem usado as redes sociais para informar o estado de saúde de Cláudia e pedir para os fãs e amigos para fazerem uma corrente de oração pela recuperação de Claudinha.

Bonato acompanha a atriz na UTI e contou que teve uma suspeita de infarto, após sentir fortes dores no peito no início da semana. Ela contou que no período em que esteve internada, uma amiga chamada Amanda ficou ao lado de Cláudia.

"Venho pedir que continuem orando por mim e pela recuperação dela, para que volte a andar e saia da UTI o mais breve possível", disse.

Claudia sofre de esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo passam a atacar os neurônios, podendo provocar diferentes tipos de lesões. Em 2017, a atriz passou por um tratamento com célula-tronco, que visava "reiniciar" seu sistema imunológico.

Entre os efeitos colaterais do tratamento está a baixa imunidade, deixando o organismo debilitado, suscetível a infecções graves e hemorragias. Por outro lado, o tratamento pode melhorar os movimentos motores e ajudar na fala, quando comprometida.

INTERNAÇÕES E EFEITOS COLATERAIS

A atriz já passou por outras internações. Há um ano ela teve um sintomas de um surto de herpes zóster. Os médicos resolveram internar a humorista após ela apresentar dificuldades para se locomover e ter falhas na audição e visão.

Em novembro de 2017, a atriz foi internada para tratar uma infecção no olho. A doença é causada pelo vírus varicela-zóster, o mesmo que provoca a catapora, em pessoas que já sofreram com a doença inicialmente e ficaram com o vírus "adormecido" no corpo.

Em 2006, a atriz revelou à imprensa que sofria de esclerose múltipla há seis anos. Na época, ela interpretava a diarista do programa de TV "Sai de Baixo". (Globo).

Folhapress