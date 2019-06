Claudia Leitte revela que perdeu bebê no ano passado

Em um texto emocionado no Instagram, Claudia Leitte revelou que perdeu um bebê no ano passado, antes de engravidar de Bela, terceiro fruto de seu casamento com Márcio Pedreira.



No relato, a cantora de axé contou que ficou grávida durante a turnê This Is My Carnaval. "Engravidei pela primeira vez no ano passado, em agosto. Havia sonhado com minha bebezinha. Mal pude conter a felicidade. Mas... ainda não era Bela... dessas coisas de Deus que a gente só entende depois", escreveu.

"O show continuou. Recebi abraços fortalecedores. Em meio a muitos pensamentos inoportunos, meus fãs vinham ao camarim cheios de amor. Então, no tempo DELE, aconteceu de novo. 'Deus não joga dados'. Bela significa 'Prometida do Senhor'. #ThisIsMyCarnaval foi alegria, energia, superação, AMOR. Entrei no sétimo mês de gestação. Minha bebê, nem bem chegou, já me deu uma nova consciência."



Claudia terminou o texto comemorando o encerramento da turnê e afirmando que agora dedicará seu tempo à família: " Agora é hora de agradecer, fechar as cortinas desta TOUR e grudar nos meus outros 3 amores, @mmpedreira, Davi e Rafael. Valeu, CARNAVAL TOUR! Foi uma tremenda experiência!".

Folhapress