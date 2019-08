Claudia Leitte dá à luz Bela, sua terceira filha, nos EUA

A cantora Claudia Leitte, 39, deu à luz, nesta terça-feira (20), sua terceira filha, Bela. O parto aconteceu nos Estados Unidos, como a artista já tinha anunciado, e ambas passam bem, segundo sua assessoria de imprensa.

"Antes mesmo de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações! Seja bem-vinda, minha estrela, minha #Bela!", escreveu a cantora em sua conta no Instagram, relembrando uma passagem bíblica.

Claudia Leitte dá à luz Bela. Foto: Foto Reprodução / Instagram



Claudia Leitte é casada com o empresário Marcio Pedreira e os dois já têm dois filhos: Davi, 10 e Rafael, 7. "Toda família vive nesse momento a emoção e felicidade do nascimento de Bela e agradece o carinho dos fãs, amigos e do público em geral que sempre admirou e acompanhou a cantora", afirmou a assessoria da cantora.

A artista já tinha falado sobre a decisão dar à luz em outro país e disse que aconteceu de forma natural: "Eu tenho agenda fora e a gente se adaptou. Nós vivemos vida de circense", brincou. Na ocasião, ela afirmou que sempre pensou em ter dois filhos, mas não descartou completamente uma nova gravidez no futuro.

Folhapress