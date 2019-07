Claudia Leitte critica padrões machistas na gravidez e anuncia turnê

Claudia Leitte, 39, está a poucas semanas de conceber sua primeira filha, Bela. O nome, de origem hebraica, segue a mesma linha do de seus irmãos, Davi, 10, e Rafael, 6, e foi uma escolha unânime dos três, junto ao marido da cantora, Márcio Pedreira.

"Estou bem animada. A conexão com ela em minha barriga é intensa. Mas, também estou muito mais tranquila, não sinto pressão. Meus filhos estão curtindo, meu marido também está cheio de expectativas de ter uma menina. Acho que essa atmosfera de paz tem contribuído bastante", disse Leitte em entrevista à reportagem. A carioca anunciou que teria uma menina no início de fevereiro, durante o programa do Faustão, na Globo.

Segundo ela, ter uma criança do sexo feminino intensifica o empoderamento que já existe dentro dela. "Não diria que e mais fácil, pois cada gravidez e diferente e a experiencia acaba sendo unica. Eu estou mais madura e isso, certamente, me trouxe mais força, mas, o fato é que carregar uma outra energia feminina aqui dentro acentuou esse empoderamento com muita intensidade."

Ela acrescenta que não se sente pressionada com os padrões muitas vezes impostos em cima das grávidas. "Sou livre e me sinto bastante confortável em usar o que quiser quando quiser. Estou bem feliz com a gravidez e acho meu corpo lindo com essas novas curvas. Eu me amo do jeito que sou e quero que todas as mulheres se enxerguem assim também. Esses padrões machistas e cheios de preconceito precisam acabar."

Otimista com o nascimento da filha, ela diz que não tem receios porque se sente cercada de apoio. Até mesmo Davi e Rafael têm ajudado a mãe na gravidez, e Leitte afirma que, ao invés de sentir ciúmes, comum no nascimento de irmãos, os dois estão animados, adoram fazer carinho e conversar com a barriga dela. Na última quarta-feira (10), ela até publicou um vídeo mostrando que os pequenos serviram seu café da manhã na cama, em comemoração ao aniversário de 39 anos.

Com parto previsto para o início de agosto, a cantora diz que não decidiu se seguirá o método natural ou cesárea, mas que respeita seu corpo e o momento na filha. "Acredito que na hora, ira acontecer da melhor e mais saudável forma para nos duas", diz.

Ela conta que sempre sonhou em ter três filhos, mas não descarta a possibilidade de ainda ter outros. No entanto, pelo menos nos próximos dois meses, o foco será inteiramente de Bela: "Ficarei um pouco afastada para cuidar de Bela com calma e tranquila. Mas voltarei em outubro com meus shows. Já tenho apresentações marcadas, que inaugurarão minha nova turnê", conta.

Na sexta-feira (12), ela lançou sua nova música, "Saudade de Você", nova versão de Filhos de Jorge. O clipe, que tem diversas cenas da cantora grávida, conta com participação de seu marido e filhos.

FolhapressMaria Clara EstrêlaSandy Swamy