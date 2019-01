Cinco livros publicados, mas o último tem um gostinho especial. É o primeiro de poesia da escritora Clara Mello. "Vênus em câncer" foi escrito em guardanapos, em vinte mil cadernos espalhados, no ônibus 485 e outros lugares inusitados, ao longo dos anos em que ela se dedica à literatura. Vênus em câncer, o livro de poesia, foi publicado no final de 2018, pela editora carioca Multifoco. O lançamento em Teresina acontece nesta terça-feira ( 29/01), a partir das 20h. No restaurante Noris cozinha saudável. Rua das Tulipas, 241. bairro Jóquei.



Quando eu era criança, queria ser globeleza, governadora do Rio e escrever um livro de poesia. Nenhum desses sonhos me abandonou por completo, e continuei olhando para eles com amor e toque de surrealismo. Esses poemas foram escrito em guardanapos, vinte mil cadernos espalhados, no ônibus 485 e outros lugares inusitados, ao longo de todos esses anos em que me dedico à literatura. O que já é alguma coisa, apesar dos 25 anos, comecei a escrever aos 8. Mesmo com alguma historinha para contar com os livros, e quatro anteriores publicados, esse é meu primeiro livro de poesia.

E por isso mesmo, mostro meus poemas com a vergonha de quem se despe aos olhos de um saudoso grande amor, e com a rebeldia de quem sempre se achou a próxima passista do carnaval. Com segundas e terceiras intenções e, ao mesmo tempo, sem pretensão nenhuma. Qualquer coisa entre as linhas desse paradoxo são estes poemas. Ou “quase-poemas”, como eu gosto de chamar. Depois de dois anos estudando astrologia para escrever a minha monografia que unia a poesia de Fernando Pessoa e os conhecimentos astrólogos do poeta, foi a minha vez de unir os astros e as letras. Este livro foi escrito pela vênus em câncer, revisado pelo sol em virgem e divulgado pela ousadia irreparável do ascendente em áries.

Clara Mello começou a escrever aos 8 anos, quando lançou seu primeiro livro “As maluquices do papai” em homenagem ao seu pai João Claudio Moreno, e já começou a participar de feiras literárias para crianças. Aos 16 anos, em 2010, publicou seu primeiro romance, “A casa de Isabel”, com destaque em jornais importantes como O Globo, no Rio de Janeiro, e adotado em escolas cariocas como paradidático. Escreveu por quatro anos a coluna semanal “Blog da Clara”. Experiência que gerou o livro “Blog da Clara: Pequenas grandezas do dia a dia”, publicado em 2014 e esgotado em menos de um ano. Foi mediadora do clube de leitura da Livraria da Travessa e da Editora Rocco. Participou como palestrante de feiras literárias como Salipi, FLIP, Bienal do Rio, São Paulo e Minas Gerais. No Salipi de 2014, sua palestra foi a mais assistida na história do salão do livro até aquele ano. Em 2015,”A casa de Isabel” foi reeditado pela Bamboo Editorial e Clara foi parte das comentaristas do Festival de Cinema do bonequinho (Jornal o Globo), ao lado de Cora Rónai.

Em 2017, estreou como roteirista com a série documental Guardiãs da Floresta, realizada com apoio da Ancine e exibida no canal Cine Brasil TV, e lançou seu terceiro livro “Despedida”, pela editora portuguesa Chiado. Em 2018, se graduou em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E publicou seu primeiro livro de poesia "Vênus em câncer".

Marco Antônio Vilarinho