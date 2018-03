Claire Foy fala sobre interesse do público na polêmica salarial

Após as notícias de que Matt Smith (Doctor Who) recebia mais que a protagonista de The Crown, a atriz Claire Foy agora se manifestou sobre a polêmica dizendo que entende o motivo pelo público ter se revoltado - mas que não pediu para estar no centro da discussão sobre difença salarial. A informação é da Entertainment Weekly.

"Estou surpresa pois estou no centro de tudo", disse a atriz. "E é bem estranho e fora do comum, mas não estou surpresa no sentido que era uma série liderada por uma mulher. Não estou surpresa que as pessoas viram as notícias e pensaram 'hm isso é pouco estranho', mas sei que Matt se sente do mesmo jeito que eu: estranho por se encontrar no meio de uma história que você não pediu para estar."

Foto: Netflix/Divulgação



Anteriormente, os produtores reconheceram a incoerência de ter a rainha em desvantagem salarial, e atribuem o valor ao currículo de Smith, que estreou algumas das temporadas de maior sucesso de Doctor Who entre 2010 e 2014. Com isso, eles garantem que isso irá mudar. A produtora Suzanne Mackie afirmou: "Daqui pra frente, ninguém recebe mais do que a rainha."

Pouco após, a produtora Left Bank Pictures assumiu responsabilidade pelo ocorrido: "Como produtores de The Crown, nós da Left Bank Pictures são responsáveis pelos orçamentos e salários: os atores não estão cientes de quem ganha o que, e não podem ser responsabilizados pelo pagamento de seus colegas" - saiba mais.

Foy deixará o posto de Elizabeth a partir da terceira temporada, que será preenchido por Olivia Colman. A mudança não é uma demissão, e sim uma evolução prevista: todo o elenco será eventualmente substituído para demonstrar o evelhecimento dos personagens. Já o papel da princesa Margaret, feito agora por Vanessa Kirby, será de Helena Bonham Carter.

The Crown ainda não tem data definida para retornar. As duas temporadas anteriores estão disponíveis no catálogo do serviço de streaming.

