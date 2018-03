A estreia de Círculo de Fogo: A Revolta tirou Pantera Negra do topo da bilheteria americana neste fim de semana de 23 a 25 de março. A continuação do filme de monstros gigantes de Guillermo Del Toro fez US$ 28 milhões em 3.700 cinemas. Anteriormente, Pantera Negra havia ficado em primeiro lugar por cinco fins de semana consecutivos, número que igualou o filme da Marvel a Avatar.

Embora o resultado do novo Pacific Rim nos EUA não seja expressivo, o longa compensou em mercados asiáticos, assim como o primeiro longa. Só na China, a continuação fez US$ 65 milhões, e na Coreia do Sul os números estão na faixa dos US$ 7 milhões. Mundialmente, o longa de US$155 milhões - maior parte bancado pela Legendary Pictures, que hoje é propriedade da companhia chinesa Wanda - já fez US$ 150 milhões.





John Boyega protagoniza com Scott Eastwood a continuação, que se passa anos depois da vitória sobre os Kaiju. No OmeleTV, demos nosso veredito de Círculo de Fogo 2:

Enquanto isso, Pantera Negra faz mais US$ 16 milhões e alcança a marca de US$ 630 milhões só nos EUA, o que o coloca como o filme de super-herói que mais arrecadou no país (sem correção de inflação). Mundialmente, o longa também ultrapassou Homem de Ferro 3 e agora é o décimo-segundo maior filme de todos os tempos. No ranking de filmes de origem de super-heróis, Pantera Negra também é o primeiro no índice mundial.

Além de Chadwick Boseman no papel principal, o longa conta com Michael B. Jordan e Forest Whitaker. Danai Gurira vive Okoye e Lupita Nyong'o interpreta Nakia, as duas principais Dora Milaje do filme. Com direção de Ryan Coogler, Pantera Negra está em cartaz nos cinemas.

