Cinemas promovem maratona da trilogia Vingadores em salas de todo o Brasil

Você quer ver Vingadores: Guerra Infinita, mas não lembra o que aconteceu nas outras reuniões dos heróis da Marvel? Ou apenas quer assumir seu lado nerd com alegria e ver horas de aventuras e pancaderias seguidas? Então, preste atenção nesta notícia!

Foto: Divulgação/Marvel

A Marvel anunciou que mais de cem salas de cinema no Brasil vão promover uma maratona especial, a fim de comemorar o lançamento do novo filme comandado pelos irmãos Joe e Anthony Russo. Assim, várias redes terão sessões de Os Vingadores - The Avengers e Vingadores - Era de Ultron no dia 25 de abril, horas antes de Guerra Infinita - que estreia às 00h01 do dia 26 de abril.

Teresina é uma das cidades que receberá a sessão especial.Veja a lista abaixo e confira se a sua cidade foi incluída:









Adoro Cinema