Cinebiografia do Queen, Bohemian Rhapsody, ganha primeiro trailer

Bohemian Rhapsody, filme biográfico da banda Queen e seu vocalista, Freddie Mercury, ganhou o primeiro trailer nessa terça (15).

Rami Malek (Mr. Robot) encarna o líder do Queen no filme, e as imagens mostram sua atuação nos palcos e nos bastidores, onde Mercury viveu uma vida badalada e vigiada de perto pelos paparazzi.

Segundo relatos de indivíduos envolvidos com o filme, Bohemian Rhapsody não vai abordar a época da vida de Mercury em que ele contraiu AIDS e se distanciou da vida pública, terminando um pouco antes disso.

O diretor Dexter Flecther (Voando Alto) foi chamado para substituir um demitido Bryan Singer (X-Men) – que se afastou da produção oficialmente por problemas de saúde, mas foi ao mesmo tempo acossado por várias denúncias de assédio antigas que ressurgiram na imprensa.





Bohemian Rhapsody tem previsão de estreia para 27 de dezembro de 2018.





Observatório do cinema